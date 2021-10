Sorpresa Samp-Atalanta: dalle finestre del carcere di Marassi cori e una maglia per la Dea

Dea bergamasca senza limiti...

Ci sono buoni rapporti fra tifosi blucerchiati e della Dea, per cui nell'immediato pre-gara ci sono stati scambi di saluti e focacce mangiate insieme. Ma, come racconta Primabergamo.it, attorno alle 17 di mercoledì scorso, dal vicinissimo carcere di Marassi (una cinquantina di metri dal settore ospiti) si è sentito cantare l'Atalanta, con pronta risposta dei ragazzi presenti nel piazzale. Ne sono scaturiti applausi e cori e dalla finestra sbarrata del penitenziario genovese è spuntata anche una maglia nerazzurra: anche dietro le sbarre la passione per la squadra del cuore non tramonta mai.