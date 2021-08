Spezia calcio: il pullman della squadra diventa l’attrazione turistica del Golfo dei Poeti

Non per le trasferte della squadra, ma per accompagnare i turisti...

Redazione DDD

Il pullman dello Spezia Calcio in giro per il Golfo dei Poeti, destando curiosità nel capoluogo come nelle località turistiche. Solo che i passanti non vedono scendere Thiago Motta e Mbala Nzola, ma gruppi di crocieristi in bermuda.

Il divertente mistero è stato svelato da "La Nazione": il torpedone infatti non è di proprietà dello Spezia, bensì della società Autolinee Lorenzini che quindi può gestirlo a pieno titolo. Così, in piena estate turistica, come conferma Primocanale sport, la freccia delle Aquile viene usata a beneficio delle compagnie crocieristiche; e alcuni vacanzieri non perdono occasione di fare foto ricordo una volta scesi dal pullman.