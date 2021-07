Spezia, Daniele Verde: “Devo tutto a Meluso, spero di restare”

Le parole dell'attaccante dello Spezia in fase di rinnovo, che ammette di volere ancora una nuova possibilità nella panchina ligure

Le parole dell'attaccante dello Spezia in occasione dell'intervista rilasciata al canale ufficiale della società. In fase di rinnovo, Daniele Verde ammette di voler avere ancora una nuova possibilità nella panchina ligure:

"A me piace girare, scoprire compagni nuovi, nuove amicizie, ma spero di restare un po' più a lungo allo Spezia, ora che ho una famiglia, una bambina e un altro in arrivo. Anche al fine di farli sistemare.

Qui si è creato un gruppo fantastico. Devo tutto a Mauro Meluso, che ha creduto in me in maniera esagerata dall'inizio alla fine. Mi preme dire che l'ho ripagato benissimo e spero di continuare a farlo".