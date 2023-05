Spezia, Semplici: “Conosciamo le nostre responsabilità – Nzola? Forse…”

Lo Spezia per staccare momentaneamente il Verona, la Cremonese per accorciare sulla zona verde e continuare a crederci. Allo Zini c’è tanto in palio…

Matteo Murru

La Cremonese reduce dal prezioso pareggio di San Siro. Lo Spezia dalla rocambolesca sconfitta del Gewiss. Allo Zini punti importantissimi in chiave salvezza. Leonardo Semplici, tecnico dei liguri, ha parlato alla vigilia del match di domani alle 20.45: "Formazione? Metto chi sta meglio in allenamento. È chiaro che quando giochi tre volte in una settimana devi fare scelte, come fatto in precedenza, ma vedo i ragazzi che rispondono molto bene a livello mentale. Secondo me questo è un gruppo straordinario, anche adattando qualcuno non nel suo ruolo abbiamo fatto buone prestazioni. Bisogna essere consapevoli, sappiamo di giocarci tanto e sta a noi in questo momento tirare fuori qualcosa in più per cercare di invertire il trend di risultati negativi".

"Gli infortunati? Zurkowski è sempre out e pensiamo di recuperarlo per il Milan - spiega l'allenatore degli spezzini -. Nzola? Oggi vediamo se si allena un po’ con noi. Sarà a disposizione ma bisogna capire se è in condizione dopo essere stato fermo, se dall’inizio o a gara in corso. Mi auguro sia un recupero importante. Valuteremo oggi insieme allo lo staff medico. Capitan Gyasi e il gol ritrovato? Per Gyasi sono più soddisfatto di lui per la prestazione di Bergamo. Era il primo dispiaciuto per quanto successo dopo Monza, io gli ho dato fiducia perché ne ho tanta in lui, è il nostro capitano, e spero che il gol lo abbia liberato in certi aspetti".

Ancora Semplici: "Se questo week-end è il crocevia della lotta salvezza? Può essere una indicazione per quello che riguarda non solo il nostro finale ma quello generale della lotta salvezza. Sappiamo dell’importanza della partita, ma non guarderei troppo agli altri. La Cremonese abbiamo visto cosa ha fatto con il Milan, sarà dura perché sono una squadra che ha ritrovato con il nuovo allenatore certezze e ha fatto risultati importanti. Si è rilanciata in lotta salvezza dopo un girone d’andata dove non aveva mai vinto. Ha fatto un percorso eccellente in Coppa Italia e dice molto del loro valore. Siamo consapevoli e convinti di andare a fare una bella prestazione e portare a casa punti. Che partita vorrò fare? Ho sempre detto dall’inizio che voglio una squadra che aggredisca, che crei opportunità. Queste sono partite cruciali, dovremo stare attenti per 95 minuti a tanti momenti. La Cremonese ha dei valori, li abbiamo visti, e starà a noi capire i momenti per fare certe cose. Potremo subire ma dobbiamo essere pronti, l’idea è andare a Cremona e fare una prestazione propositiva, provando a comandare la gara e a portare i tre punti a casa che ci servono in maniera determinante. Se fuori casa sembriamo più liberi di testa? Questa impressione era chiara, specie all’inizio, dove in casa con Salernitana e Verona abbiamo fatto fatica nei primi tempi, prima di venire fuori. La pressione, il momento, il fatto di voler far qualcosa in più davanti ai nostri tifosi ci ha tolto un po’ di serenità. Fuori casa la sentiamo meno e ci esprimiamo in maniera migliore, stranamente, perché non dovrebbe essere così. Speriamo di fare fuori casa quelle prestazioni che abbiamo dimostrato di poter fare nell’arco della stagione".