Stadi pieni, le polemiche dei social che contestano la Juve, unica al 50% di capienza

Tifosi in fermento per la decisione presa sulla presenza negli stadi al 50%. Rimbalzano sui social le polemiche e gli sfottò soprattutto per quegli stadi come San Siro, Franchi, Olimpico e Maradona che non possono garantire la distanza di un metro e mezzo e che quindi porterebbero la capienza al 33%. Favorevole a tale provvedimento sembrerebbe solo la Juventus che tra un sedile e l'altro riuscirebbe a rispettare le regole anticovid.