Storia del Cagliari: la figurina di Gigi Riva è quella più amata di sempre!

Nel sondaggio Instagram organizzato da Panini Editore, a vincere il premio come figurina più amata dai tifosi è stato il bomber Gigi Riva

Panini Editore, in occasione del 60esimo anniversario dalla sua nascita, ha organizzato una ricerca per scoprire quali siano le figurine più amate dalle diverse tifoserie italiane. Sui vari profili social ha preso forma un vero e proprio torneo, dove le foto dei giocatori più importanti della storia del club si sono sfidate fra loro.

Per i tifosi del Cagliari scegliere tra leggende del club come Conti, Cossu, Nenè fino ad arrivare a Nainggolan e Joao Pedro non è stato facile, ma i due finalisti sono stati Gianfranco Zola e Gigi Riva. E proprio il bomber lombardo ma sardo d'adozione ha trionfato nello scontro diretto, aggiudicandosi il trofeo di “Figurina più amata” per i supporter del Cagliari.