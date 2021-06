TACKLE DURO – Il derby dei media su Calhanoglu all’Inter

La notizia ha spiazzato i tifosi di Milan e Inter, ma Calhanoglu per Marotta è l’ennesimo colpo a zero, e viene per sostituire Eriksen

Redazione DDD

di Roberto Dupplicato -

È una di quelle bombe di calcio mercato che proprio non ti aspetti, primo perché il tira e molla sul rinnovo col Milan andava ormai avanti da mesi e si era prolungato anche in questo Europeo, con il calciatore turco che alla vigilia della manifestazione aveva rilasciato una dichiarazione che oggi risuona un po’ ambigua, in cui parlava di “prima responsabilità del Milan”. E poi perché non succede tutti i giorni che un calciatore vada dal Milan all’Inter. Sì vabbè, Coco-Seedorf, Pirlo… non è la prima volta ma in questo caso tutti sono stati presi in contropiede: stampa e tifosi di tutte e due le squadre e le reazioni sono state abbastanza strane, fra risentimento e poco entusiasmo. Calhanoglu paga la flessione nell’ultima parte di stagione col Milan e il brutto Europeo della Turchia, che però, evidentemente, non ha avuto un peso nella scelta di Marotta.

Tre sconfitte su tre gare e Calha proprio non ha brillato, l’attenzione dei grandi club su di lui si è diradata e per questo ha fatto scalpore la dichiarazione dell’ex giocatore del Milan, che ha detto di aver parlato con Marotta e che il manager interista abbia apprezzato le sue prestazioni agli Europei: ma che diavolo di partite ha visto Marotta? I tifosi rossoneri sono comunque un po’ arrabbiati, dopo Donnarumma e dopo l’exploit di Locatelli, che ha fatto ricordare a tutti i rossoneri come il centrocampista sia andato via per soli 14 milioni, ora è il momento di perdere a zero pure Hakan Çalhanoğlu. E sui social è un tripudio di meme che ricordano di come ormai l’ultimo acquisto delle “cose formali” di fassoniana memoria sia rimasto Franck Kessié, e anche lui oggi tratta per il rinnovo senza trovare una soluzione... Il mercato del Milan sembra fermo ma non lo è, come per Gigio anche in questo caso Maldini ha già pronto il sostituto: il sogno è stato Rodrigo De Paul ma i fondi del club sono limitati e forse l’argentino andrà all’Atletico Madrid da Simeone. Franco Ordine smentisce la pista Zaccagni, certamente un talento ma ancora poco maturo per sostituire il numero 10 del Milan che torna in Champions.

(Photo by Alberto Lingria - Pool/Getty Images)

Ma anche i tifosi interisti sono rimasti perplessi: la sensazione è che Calha venga all’Inter anche per sostituire Christian Eriksen: i recenti problemi del danese e la questione legata al suo cuore non fanno ben sperare, almeno per la prossima stagione, e quindi Hakan preso per tre anni è almeno un’alternativa tattica, meno tecnica ma al tempo stesso di gran quantità. Questa è la tesi di Libero che titola: “L’Inter saluta Eriksen, c’è la sorpresa Calhanoglu”. La Gazzetta celebra l’ennesimo “colpo a zero” di Marotta ricordando Pogba, Pirlo ma anche Coman e scordando a Emre Can, venduto poi in fretta e furia da Paratici dopo il pasticcio che anche Sarri aveva contribuito a creare con la lista Champions, col tedesco rimasto clamorosamente fuori al posto di Rugani, reintegrato in extremis perché Chiellini si era infortunato. Insomma: Marotta si conferma il numero uno, ma avrà ragione anche questa volta? Sui social ci si sfotte. Nicolino Berti (non quello vero) twitta: “Calhanoglu ha quindi preferito scegliere una squadra che non paga gli stipendi. Pazzesco”. Javi Moreno bene gli risponde a tono: “Marotta: Quanto vuoi Hakan? Hakan: 5. Marotta: te ne diamo 5 + 1 di bonus tanto... Hakan: tanto cosa? Marotta: niente niente...”.

L’Inter si è sicuramente rinforzata e ha indebolito il Milan, che ora punterà su due ex Atalanta: Ilicic e il Papu Gomez sono nomi plausibili, ma intanto la stampa attacca. Su Il Giornale leggiamo “Milan, un eurorimpianto: mezza nazionale di ex” con riferimento a Calha e Gigio, fischiato dall’Olimpico italiano per il futuro al PSG. Saluti dolorosi. Ora si aspetta la contromossa del Diavolo.