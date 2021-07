Torino, Buongiorno: “Non butto via il tempo, studio e mi alleno seguendo Juric”

Le parole del giocatore granata, in ritiro a Santa Cristina con la squadra. Conferme e obiettivi futuri espressi dal difensore che mira ad emergere non solo in campo

"Sicuramente voglio dare il massimo, impegnarmi per farmi vedere dal mister e cercare di giocare il più possibile. Per il resto non mi piace parlare di obiettivi. Preferisco tenerli per me e cercare di raggiungerli. Quelli di questi giorni sono allenamenti molto tosti in cui io mi ritrovo molto, quindi sono contento ci sia il mister, mi piace il suo modo di lavorare. Cercherò di dare il massimo e di impegnarmi. Perché è quello che ci richiede. Sono stati senz'altro giorni molto impegnativi, lavoriamo molto, ci diamo da fare, però stiamo bene. Siamo uniti e carichi. Il mister molto spesso si ferma a dare consigli per aiutarci sia dentro che fuori dal campo. Sono contento del mio percorso fatto finora. Però quello che penso sempre è che dev’essere un punto di partenza e non un punto di arrivo. L’importante è cercare di dare sempre il massimo e mettere dentro quelle malizie che possono servire in campo. Poi devo ascoltare il mister e i consigli che ci dà. Per me è un motivo di grande orgoglio giocare nelle squadra della mia città, poter continuare a farlo. Spero di riuscire a migliorare e poter continuare il mio percorso qui al Torino. La mia famiglia è molto contenta in quanto sono tutti tifosi del Toro. Sul futuro? Beh sono iscritto in una Università online e studio economia. Dopo il liceo mi sono preso un anno sabbatico di riposo. Ho capito che oltre ad allenare il fisico è importante allenare la mente, quando c’erano dei momenti liberi mi sembrava di buttare via del tempo se non studiavo. Ho preso la scelta di studiare e di portare avanti lo studio. Nel tempo libero mi diverto anche a giocare a scacchi con amici o compagni di squadra".