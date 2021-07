Torino, Izzo: “Voglio fare la differenza, so cosa vuole Juric…”

Le parole del difensore granata in conferenza stampa dal ritiro di Santa Cristina

In vista del prossimo campionato arrivano le prime impressioni e analisi dei protagonisti, tra questi vi sono quelle di Armando Izzo. Il difensore del Torino conferma i propri obiettivi e speranze in conferenza stampa:

"Juric e Gasperini? Sono due grandi allenatori e sono molto simili. Hanno un metodo di lavoro simile. Sono entrambi molto fisici che lavorano sull'intensità e sulla capacità fisica. Gli allenamenti sono carichi di lavoro molto pesanti e si corre tantissimo. Il mister lavora molto sull’intensità. Bisogna continuare così in modo da prepararci al meglio per il campionato.

Il mio obiettivo è fare la differenza. Con Giampaolo il modulo non era del tutto adatto alle mie caratteristiche, anche perché da quando gioco in A ho sempre agito a tre dietro. Conoscendo molto bene mister Juric so che cosa vuole e spero di fare bene e guadagnarmi la sua fiducia".