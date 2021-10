Venezia 2026, Ceccaroni rinnova: “Adesso penso al duello con Destro, ci mancherà Zanetti”

Pietro Ceccaroni ha rinnovato il contratto con il Venezia fino al 30 giugno 2026. Il difensore classe 1995, finora ha disputato 86 partite con la maglia arancioneroverde totalizzando 5 gol e 3 assist.

Dopo il rinnovo contrattuale e in vista di Genoa-Venezia, le parole di Ceccaroni raccolte da Trivenetogoal.it: “Sto giocando sempre, è una questione fisica, ma c’è una componente di fortuna che sinora mi ha aiutato. Qualche integratore buono lo prendo e questo mi dà una mano a stare bene. Sappiamo che le ultime due partite non sono andate bene per quanto riguarda il risultato. Genoa-Venezia non sarà una finale, il campionato non finirà a Marassi. Sappiamo di dover far molto per raggiungere i nostri obiettivi. L’episodio di Ampadu è chiarissimo, non c’è bisogno di commentarlo, ha sicuramente condizionato la partita. Di Bello mi ha detto che Ampadu ha colpito Ribery ed era ultimo uomo. Destro? In Serie A ci sono giocatori molto forti, soprattutto in area di rigore è un giocatore molto temibile, ci sarà da duellare singolarmente. Non solo gli altri hanno giocatori forti, anche noi abbiamo armi da utilizzare. Marassi è uno stadio che spinge molto, ci sono due tifoserie molto calde, per quanto riguarda sia il Genoa che la Samp. Da piccolo tifavo Juventus, sono stato diverse volte a vederla, sono stato anche a Marassi tante volte. Si sentirà la mancanza di Zanetti, anche se sappiamo quello che dobbiamo fare. Ha un vice preparatissimo che ci darà una grossa mano”. Per le proteste e i fatti di Venezia-Salernitana, fra multe e squalifiche, il Giudice sportivo ha fermato per un turno Ampadu e anche il tecnico lagunare Paolo Zanetti.