Venezia, altri quattro tesserati positivi al Covid: c’è anche un guarito

Subito attuato dal Venezia il protocollo sanitario: in isolamento i giocatori interessati. Da segnalare anche una guarigione

Il Venezia è riuscito a scendere in campo nello scorso weekend a San Siro contro l'Inter, quando il totale dei positivi nel gruppo squadra era arrivato a quota 15. In ogni caso l'emergenza Covid non si è conclusa. Ci sono infatti nuovi casi di positività al virus in casa arancioneroverde. Il club lagunare ha ufficializzato poche ore fa l'esito dei test effettuati sul gruppo squadra che hanno messo in luce altri quattro casi di contagio. Ma anche una guarigione.