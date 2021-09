Venezia ci siamo quasi: cresce la speranza di ospitare lo Spezia al “Penzo”

Rush finale del Venezia per poter ospitare lo Spezia in Laguna...

Se Venezia-Spezia si giocherà allo stadio Penzo, lo si saprà martedì 14 settembre, cinque giorni prima, come conferma Trivenetogoal.it: “Siamo entrati nell’ultimo chilometro e se prima ci potevamo permettere di sbagliare poco, adesso non possiamo sbagliare più nulla. Puntiamo in maniera decisa a giocare con lo Spezia qui al Penzo. Se ricordate ho sempre detto che giocheremo al Penzo il 19 settembre sarà un miracolo, se non ci riusciremo sarà un ottimo lavoro. Vorrà dire che ci giocheremo la settimana successiva. Non sarebbe giusto parlare di fallimento se non riuscissimo a centrare l’obiettivo del 19 settembre. Stiamo lavorando dal giorno dopo la finale col Cittadella, ci sono persone che non vedono le famiglie da 4 mesi e che hanno lavorato senza sosta giorno e notte. Farcela in 100 giorni sarebbe incredibile. Lo stadio è stato prima smontato e poi rimontato. Quando lo rivedrete tutto rimontato dovete tenere conto di quanto è stato fatto. Affrontiamo con fiducia le tappe: lunedì affronteremo l’omologazione delle torri faro, il giorno dopo andrà in scena la riunione della commissione di vigilanza al pubblico spettacolo. Spero giovedì prossimo di potervi far vedere lo stadio pronto per l’uso, anche se il 19 giocando di pomeriggio non vedremo le luci. In quell’occasione mi piacerebbe presentare tutta la squadra che ha lavorato per questo progetto. Pensiamo prima di tutto ai nostri tifosi e a quanto amano la nostra squadra”