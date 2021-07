Venezia, Paolo Poggi: “Mai trattato Salvatore Esposito…”

Il responsabile dell’area tecnica veneziana ha parlato dal ritiro di San Vito di Cadore

L’ex calciatore smentisce la trattativa per Salvatore Esposito, centrocampista della Spal: “Mai trattato – ha spiegato nelle dichiarazioni riprese da trivenetogoal – sinceramente siamo rimasti stupiti quando abbiamo letto ieri la notizia. In quel ruolo abbiamo Vacca, abbiamo preso Tessmann e arriverà anche Busio, per quale motivo dovremmo prendere Salvatore Esposito? Giocatore bravissimo, ma non ci interessa. Non ci sono trattative in essere”.