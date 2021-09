Venezia, Paolo Poggi: “Squadra tutta da scoprire, che gioia giocare al Penzo”

Il Venezia cerca continuità, intanto riscopre il "suo" stadio

"C’è grande gioia e orgoglio". Sulle colonne del “Corriere del Veneto” Paolo Poggi, direttore dell’area tecnica del Venezia, esulta per il ritorno al Penzo in vista della sfida con lo Spezia, aggiungendo: "Giocare la prima partita casalinga al Penzo non è certo la stessa cosa che farlo a Ferrara. Spero e sono convinto che i tifosi si rendano conto dello sforzo che è stato fatto e del valore che questo può avere per il nostro campionato. Il Venezia visto a Empoli mi è piaciuto molto perché tutti hanno fatto ciò che era stato chiesto, e il risultato alla fine ci ha premiato meritatamente".