Venezia, scorie da derby veneto: Sergio Romero “Siamo frustrati, adesso dobbiamo pedalare…”

Forte richiamo allo spogliatoio lagunare da parte del portiere veterano, dopo il derby veneto perso male a Verona

"C’è tanta delusione, non siamo riusciti a fare niente di quanto provato in settimana. Questo è un elemento di forte frustrazione per tutti noi, considerato quello che avevamo fatto in tutti i giorni precedenti per affrontare al meglio il Verona. Nel primo tempo abbiamo creato qualche occasione ma senza segnare, poi siamo caduti e non siamo riusciti a rialzarci. Salvezza? Sappiamo che sarà dura, ma dobbiamo continuare a crederci e a lottare per tenere il Venezia in Serie A. Abbiamo pochi ragazzi che hanno fatto partite in Serie A, in diversi momenti i più vecchi di noi devono cercare di tirare fuori qualcosa in più per i compagni. La strada però è lunga, c’è davvero tanto da pedalare".