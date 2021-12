Venezia, Zanetti: “Con le grandi non abbiamo nulla da perdere”

L’allenatore ha parlato prima del match con la Ternana in Coppa Italia

Il Venezia ospita domani pomeriggio alle 15 la Ternana di Cristiano Lucarelli, in un match valido per i sedicesimi di Coppa Italia (chi vince incontra agli ottavi di finale l’Atalanta). Dopo il “punto d’oro” conquistato sabato con la Juventus, il tecnico Paolo Zanetti ha parlato ai microfoni di Radio Anch'io Sport, su Radio Rai: "Per noi è stata una partita difficile come sempre quando incontriamo squadre che hanno un gap tecnico importante con noi. La partita però è stata giocata a viso aperto, siamo stati bravi a portare a casa un punto. Non vediamo certo la miglior Juve degli ultimi anni in questa stagione". Mette più in difficoltà le grandi che le piccole. Perché? "Questa è una bella domanda, è un aspetto mentale sul quale dobbiamo lavorare tanto. Forse con le piccole abbiamo l'idea di dover vincere per forza. A parte Caldara e Romero abbiamo giocatori esordienti in Serie A, molti stranieri, quindi c'è il fatto psicologico. Anche con le piccole abbiamo fatto buone prestazioni, senza però prendere punti".