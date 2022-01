Venezia, Zanetti: “Dobbiamo scacciare i fantasmi dalla testa”

Al Penzo Okereke, servito splendidamente da Nani, regala un punto agli arancioneroverdi dopo il vantaggio empolese di Zurkowski

Davide Capano

Il Venezia torna a fare punti in campionato dopo due sconfitte. Il tecnico Paolo Zanetti ha commentato così il pareggio con l’Empoli ai microfoni di Dazn: “Abbiamo molti fantasmi che ci passano per la testa, sono deluso dell’approccio che abbiamo avuto nel primo tempo, bisogna capire perché abbiamo fallito l’avvicinamento alla gara in questo modo. Partita dai due volti. Era impossibile sbagliare la partita sul piano caratteriale. Probabilmente siamo poco abituati a giocare certi tipi di partite. Dobbiamo comunque essere sempre molto aggressivi. Prima della gara non avevo avuto avvisaglie, poi dopo il fischio d’inizio cambia tutto e devo capire perché”.

“Nani? È un mese che non si allena - spiega il mister arancioneroverde -, non volevo farlo giocare. È un campione, è entrato e ha mostrato con due giocate cosa significa avere qualità. L’abbiamo preso apposta per alzare il tasso tecnico. Nel secondo tempo siamo stati tutta un’altra squadra, abbiamo aggredito, creato occasioni e siamo riusciti a pareggiare”.

Anche Luis Nani ha parlato a fine gara: “È davvero un bell’inizio, la squadra ha fatto una buona partita. Dobbiamo fare più punti possibili, soprattutto in casa. Oggi avremmo potuto vincere ma anche perdere. Sapevamo che la strada sarebbe stata lunga. Non sono nella miglior condizione fisica, ma ho cercato di fare il meglio possibile. Questo campionato è il più bello, questo momento è fantastico per me per cercare di mettere minuti nelle gambe. Nel secondo tempo abbiamo fatto molto meglio, c’è stata più aggressività nella ripresa”.