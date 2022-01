Walter Novellino: “La Juve deve coccolare Dybala, come facevo io con Quagliarella…”

Secondo Monzon il vero valore aggiunto della Juventus è Max Allegri

Riguardo all’attualità calcistica nostrana, la redazione di DerbyDerbyDerby.it ha intervistato in esclusiva Walter Novellino, allenatore. Chi è la favorita per lo scudetto? “Senza ombra di dubbio l’Inter”. Per quali ragioni? “Perché Inzaghi, tra tutti gli allenatori, è stato quello più in grado di trasferire la sua mentalità sui calciatori nel più breve tempo possibile”. Il “tuo” ex Milan invece? “Il Milan è un’ottima squadra e, in prospettiva, sicuramente emergerà. Ma ci sono tanti giovani. Bisogna dargli il tempo di crescere”. Che tipo di partita ti aspetti contro la Juventus? “Tosta e combattuta. Sarà un 50% contro un 50%”.