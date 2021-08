20 anni dopo di nuovo 3 calabresi in Serie B: derby salvezza o derby promozione?

Manca solo il Catanzaro, quanta Calabria in cadetteria...

Tre squadre calabresi in Serie B nella prossima stagione, ovvero Reggina, Crotone e Cosenza. L’ultima volta che è accaduto risale alla stagione 2001-2002. Una stagione in cui la Reggina ottenne la promozione, il Cosenza si salvò e il Crotone invece retrocesse. All'epoca le gerarchie del calcio calabrese erano diverse: la Reggina veniva da due stagioni di Serie A, mentre Crotone e Cosenza dovevano sudare per salvarsi.

Dopo 20 anni le cose sono un po’ diverse. E’ il Crotone la squadra calabrese più forte del passato recente, ma la nuova Reggina targata Gallo non ha intenzione di fare da comparsa. Parte sempre dal basso il Cosenza, in attesa dell’ufficialità della riammissione (il Chievo ha annunciato ricorso al Tar del Lazio). Negli ambienti amaranto, però, hanno sicuramente fatto caso a questa statistica, che in fondo resiste a 20 anni di distanza. Come la staranno vivendo? Insomma, “non succede che non succede, ma se succede…”.