Al Parma lo sanno bene: “Derby con la Reggiana, non si parla d’altro…”

Giovani, inclusione, fair play, un nuovo stadio. E' questa la linea di valori del Parma. Attenzione e preoccupazione anche per il derby dell'Enza in programma fra dieci giorni...

Ora che la data e l'orario del derby con la Reggiana sono noti, ecco l'intervento del Managing Director Corporate del Parma, Luca Martines, durante la trasmissione “Bar Sport” in onda su 12 TV Parma.

Le parole del dirigente degli emiliani padroni di casa contro la Reggiana: "Lo stadio? E’ ormai alle battute definitive, lavorato in estate agli aspetti progettuali ed economico-finanziari. E’ molto complesso e articolato, siamo arrivati all’asseverazione da parte di una delle quattro grandi società di revisione. Per una forma di rispetto istituzionale, abbiamo voluto attendere il rientro, non era rispettoso presentare il progetto il 14 agosto. Verso fine mese ci saranno novità importanti".