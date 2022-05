Ascoli e Woodbridge Town: quando il calcio diventa occasione di amicizia

Tra le due società è nata una sorta di amicizia così, per caso nel lontano 2019. Ieri però…

L’Ascoli, aveva dato parecchio risalto a questa storia nei suoi canali social ed iniziò una sorta di amicizia tra le due società che, però non hanno mai avuto occasione di incontrarsi a causa della pandemia da Covid 19 fino a ieri, quando una delegazione del Woodbridge Town è volata fino ad Ascoli per assistere all’ultima partita dei marchigiani in stagione contro la Ternana. Una giornata di festa, che ha visto dirigenti e tifosi della squadra dilettantistica inglese godersi la città (nonostante il diluvio), visitare lo store del club ed essere ospitata allo stadio Del Luca per la partita, poi vinta dalla squadra di mister Sottil per 4-1. Un weekend magico per le due tifoserie, che ha sancito un’amicizia inusuale, nata totalmente per caso, ma destinata a rimanere nella storia del calcio.