Bari, il peso dell’esordio in Coppa a causa del derby

Il Bari sta per cominciare la stagione e la "cabala" non è dalla propria parte. I pugliesi esordiranno in Coppa Italia contro il Padova - domenica sera all'Arechi di Salerno.

Eccezion fatta per la stagione 2018/2019 i galletti hanno sempre esordito in casa in questa manifestazione dove - come ovvio per gli incontri estivi - hanno avuto un andamento altalenante.