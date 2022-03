Bene in campo e male fuori, la Reggina si carica per il derby: poi si vedrà…

Dopo le vittorie casalinghe contro Pisa e Vicenza e la sconfitta interna con il Perugia, la Reggina vuole tornare a vincere nel derby davanti al proprio pubblico nonostante il malore del presidente Gallo e le dimissioni del dg Liriti.

In vista del derby di sabato contro il Cosenza, i Diffidati Liberi Reggio Calabria hanno annunciato che per l'occasione realizzeranno una particolare coreografia. Tutto questo nonostante le recenti polemiche fra il club e gli ultras, che hanno chiesto spiegazioni sulla situazione societaria. Il problema è quello del versamento di ritenuti e contributi, da cui potrebbero derivare deferimento e penalizzazione per il club calabrese. Voci anche sull'interessamento di un gruppo maltese all'acquisizione della Reggina.