Brescia, Filippo Inzaghi: “Servono tre-quattro giocatori importanti”

L'allenatore ha parlato al termine dell'ultimo appuntamento del ritiro di Darfo Boario Terme

Filippo Inzaghi ha parlato in conferenza stampa dopo l'amichevole persa dal Brescia col Renate: "Noi allenatori vorremmo sempre la squadra completa, ma questo è un mercato difficile. La società sa quello che ho chiesto, siamo in piena sintonia. Per il mio modo di interpretare il calcio pesa molto l’assenza di due pedine importanti come Ndoj e Bisoli; in questo modo però abbiamo potuto vedere giovani molto promettenti come Ghezzi e Andreoli".

"Servono tre-quattro giocatori importanti - aggiunge Inzaghi -; penso arriveranno, bisogna avere pazienza. E’ già arrivato Bajic, attendo molto fiducioso. Con il presidente e il direttore la pensiamo allo stesso modo. Joronen oggi avrebbe giocato, ma stamattina si è svegliato con il ginocchio gonfio e ho preferito tenerlo fuori: quando starà bene sarà lui il portiere titolare Ho avuto un piacevole colloquio con i tifosi prima dell’amichevole. Loro sono preoccupati per quello che leggono in giro: è tutta un’opera fatta ad arte per destabilizzarci. Sinceramente leggere tutti i giorni che io e il presidente non andiamo d’accordo non è per nulla piacevole; i tifosi sanno il mio pensiero e quello che ho fatto per venire qua. Sono a Brescia per vincere".