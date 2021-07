Brescia, Mazzone: “Una gioia immensa allenare questa storica società”

Il mitico tecnico romano celebra a modo suo i 110 anni di storia delle Rondinelle

Ecco il testo: “Nel ricordare gli anni passati a Brescia mi commuovo. Una squadra di grandi uomini prima e giocatori poi. Ricordo con affetto Gino Corioni, una persona vera e per bene: per me è stata una gioia immensa allenare una società storica come il Brescia. Colgo l’occasione dei 110 anni del club per salutare tutti i tifosi che mi hanno sostenuto e continuano a farlo, e dare un grande abbraccio a Massimo Cellino. Non dimentico i tempi vissuti a Cagliari e gli anni vissuti insieme. Un saluto ai miei giocatori e a tutte le persone che hanno lavorato e lottato con me, un pensiero anche al caro Vittorio che tifa da lassù”.