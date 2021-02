Brescia nel caos, gli Ultras contestano il mercato di patron Cellino

Dopo la cessione di Torregrossa, Dessena e Sabelli nell’ultima sessione di calciomercato, gli Ultras del Brescia si sono riuniti per contestare l’operato del patron Cellino

Ultras contro proprietà. Dopo l’ultima deludente sessione di calciomercato che ha visto l’addio di tre pedine fondamentali della squadra (Torregrossa, Dessena e Sabelli), i tifosi del Brescia si sono riuniti in duecento circa sotto la sede del club per una contestazione pacifica nei confronti del patron Cellino.

Reduce da una dolorosa retrocessione dalla Serie A, il Brescia si trova ora in 13esima posizione nel campionato di Serie B e la classifica non consiglia ottimismo: la zona play-out dista infatti solo due punti. “Ci hai promesso la serie A, ma siamo sempre nella stessa mediocrità” e “Cellino set dre fa?Vogliamo serietà, chiarezza e rispetto per questa città” recitano gli striscioni, con il patron che è stato anche invitato a confrontarsi con i tifosi.