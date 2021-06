Buffon a ruota libera: “Sogno il Mondiale ma voglio ricostruire il Parma”

Il Tardini riabbraccia il Gigi nazionale

Festa per Gianluigi Buffon a Parma. Lui si è espresso così prima della conferenza stampa: “Mi è venuta questa idea di poter tornare, avevo offerte carine, il doversi spendere per una causa mi stimola, dev’essere una causa a cui sono molto legato, devo avere un rapporto viscerale, escluso a Parigi ho sempre avuto rapporti duraturi e di grande stima, in carriera. Ho avuto due opportunità anche per vincere la Champions, ma non da protagonista e allora non mi andava più, nonostante i due anni vissuti part time per il legame forte con la Juve, per questo ho rifiutato le proposte. C’è la progettualità e la serietà del Parma, per ricostruire qualcosa di importante, è la quarta squadra d’Italia per trofei europei, la 16esima in Europa".