Cagliari, Lapadula: “Darò il massimo per tornare in A”

Il nuovo acquisto dei sardi ha parlato dalla tribuna dell'Unipol Domus facendo vedere fin da subito l'attaccamento alla squadra: "Da anni venivo accostato al Cagliari, c'erano degli ostacoli ma quando c'è la volontà di stare insieme non ci sono limiti". Il centravanti ex-Lecce ha anche detto i suoi obiettivi personali e di squadra: "Ho visto un grande ambiente e un grande progetto qui. Per me si può tornare in Serie A e voglio dare il massimo. C'è un gruppo che si conosce bene e con la qualità giusta".

L'ex centravanti di Milan, Genoa, Lecce e Benevento sulla sua collocazione tattica: “Mi adatto al modulo ma ho giocato anche in situazioni con due punte. Sostituire Joao Pedro per me è stimolante, per il numero ancora non abbiamo deciso e ora vedremo, ho giocato sia con la 9 che con la 10. Liverani? Ci rispettiamo, lui è molto esigente e con lui a Lecce giocavo nel 4-3-3 e nel 4-3-2-1. Da anni vengo accostato al Cagliari e quest’anno c’è stata la possibilità concreta di arrivare qui, non era semplice ma quando c’è la volontà di stare insieme non ci sono limiti. Pavoletti? Lo conosco bene, lo abbiamo incontrato spesso da avversario e quando hai gente abile con te tutto diventa più semplice”.