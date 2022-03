Calabria tutta amaranto, è la dolce domenica post derby dei tifosi reggini

Tifosi e giocatori tutti insieme. E adesso la maglia del derby...

Prima del derby calabrese vinto 1-0 sul Cosenza, per la Reggina il presidente Gallo aveva rivolto una sorta di appello: "Spero di vedere più tifosi possibili allo stadio per passare una bella giornata di sport in occasione del derby con il Cosenza. Mi piacerebbe vedere il Granillo con una buona cornice di pubblico, ma certamente non possiamo costringere nessuno". Alla fine i tifosi hanno risposto presente e hanno vissuto all'insegna del gran tifo la sfida contro i silani, al punto che il giorno dopo la Calabria è diventata tutta amaranto...