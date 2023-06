Catanzaro-Cosenza, sarà derby in Serie B: i giallorossi lo avevano profetizzato…

Nei mesi scorsi, i tifosi catanzaresi avevano redatto un comunicato fatto di ironia e rivalità: “Vogliamo anche noi raccogliere l’appello del sindaco di Cosenza Franz Caruso affinché si faccia di tutto per salvare la compagine rossoblù dalla retrocessione in serie C. A tal proposito rassicuriamo il primo cittadino della città dei Bruzi che lo stendardo esposto da alcuni tifosi del Catanzaro “Guarascio resta” è, al contrario di quello che pensa, un messaggio benaugurale per i lupi”.

Non solo: "Siamo, infatti, consapevoli che Guarascio è stato al momento il presidente più vincente del Cosenza calcio. Dopo aver fatto uscire la compagine silana dai campionati dilettantistici ha prima vinto la prestigiosa Coppa Italia di serie C e poi, grazie alle sue doti imprenditoriali e taumaturgiche (che non guastano mai), ha condotto il Cosenza in serie B. Grazie all’allineamento di pianeti e astri celesti è sempre riuscito a garantire la permanenza della compagine rossoblu in Serie B". E in effetti la fortuna non è mancata a Brescia al presidente Guarascio: quel "messaggio" di mesi fa è stato profetico...