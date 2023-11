Catanzaro lancia la sfida: “Il sogno è segnare nel derby sotto la curva del Cosenza”

Andrea Ghion, centrocampista del Catanzaro, è intervenuto in conferenza stampa e ha parlato del derby col Cosenza di domenica 26 novembre: “È la partita più importante del campionato: la affronteremo con applicazione e lavorando bene in settimana. La spinta del nostro pubblico ci darà una mano. Per me sarebbe un piccolo sogno segnare sotto la curva, nel derby sarebbe l’apoteosi”.