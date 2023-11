Catanzaro, restrizioni nel settore ospiti: ma al derby la curva del Cosenza ci sarà

L’Osservatorio sulle manifestazioni sportive si è pronunciato sul derby Catanzaro-Cosenza in programma il prossimo 26 novembre, con fischio d’inizio previsto alle ore 16:15. La gara sarà una “partita a rischio 3”, ci saranno dunque delle limitazioni per i tifosi cosentini.

Intanto hanno preso posizione gli “Ultrà Cosenza 1978 Curva Sud”: "Il giorno più atteso dell'anno sta per arrivare. Dopo una lunga attesa ritorna la partita che un intera provincia aspettava da cinque anni. Il derby è la partita della vita, la più importante e sentita per tutto il popolo rossoblù. Nel caso in cui venga disposta la tessera del tifoso, come è stato negli anni passati, la Curva Sud sarà presente".