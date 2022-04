C’è il derby con il Perugia, ma il presidente della Ternana non ci sarà: “Penso al prossimo anno”

Arbitro internazionale e biglietti che vanno via come il pane...

Ha sempre sentito molto la rivalità tutta umbra con i perugini, ma questa volta il presidente rossoverde Stefano Bandecchi spiazza tutti su Instagram in vista del derby di sabato 30 aprile: "Mi è venuto in mente che sabato c'è il derby. Alle 14 c'è il derby. Diciamo che non ho trovato un posto a sedere perché fortunatamente li avete presi tutti. Per lasciarli a voi non c'è posto per me. Non so se verrò al derby, non sarò comunque certamente ad Ascoli, per me il campionato è finito e già sto pensando al prossimo anno. Non so se sarò al derby, per esserci serve trovare un posto. Ve lo farò sapere il prima possibile. Se non ci fossi intanto vi auguro una buona partita".