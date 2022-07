Chiara Giuffrida, subito derby Catania-Palermo per l’anti-Diletta…

Helbiz Live ha presentato il nuovo volto della Serie B: Chiara Giuffrida. Alta, bionda, formosa e di Catania come Diletta Leotta.

Redazione DDD

La catanese Chiara Giuffrida è il nuovo volto di Helbiz Live, la nuova piattaforma streaming online per seguire il campionato di calcio di Serie B. Ventiseienne di origine catanese, si è laureata in Lettere e Filosofia all’Università Cattolica di Milano e fin da subito ha iniziato a lavorare per tv e radio nel settore sportivo.

La presentazione parla chiaro: catanese...appunto...Catanese come Diletta Leotta e da catanese non seguirà professionalmente il Catania in Serie B ma i rivali rosanero del Palermo...

Chiara Giuffrida, chi è

Appassionata di calcio fin da piccola, quando il padre la portava allo stadio a vedere le partite del Catania, ha lavorato per Sportitalia, per TopCalcio24, e per Radio Nerazzurra per l’Inter. Ha debuttato anche nel mondo televisivo con il reality “Milano Models” su Class Tv nel 2013; “Miss Italia” su La 7 nel 2015 e poi “Colorado” su Italia 1, “Avanti un altro” e “Tiki Taka” su Canale 5. Adesso sarà il volto di Helbiz Live.

Helbiz Live, produzioni e costi

Helbiz Live trasmetterà fino a 390 partite di Serie B a stagione tra regular season, playout e playoff. Un servizio OTT fruibile attraverso tutti i dispositivi: smartphone, tablet, PC, Smart TV (Samsung, LG, Android, Apple TV) e Amazon Video. Il costo mensile è di 5,99 € al mese per la visione completa del Campionato di Serie B e 4 € ritorneranno al cliente come credito da utilizzare per la micro-mobilità di Helbiz.