Cittadella, il derby è una favola: contro il Venezia la rivincita dei playoff 2019 con il Verona

Ogni anno vende i pezzi migliori e riparte da zero, ma il Cittadella si arrampica sempre fino ai playoff sulla soglia della A. E adesso il derby con il Venezia.

Se il Cittadella, che domani giocherà la finale di andata dei playoff contro il Venezia (entrambe sono squadre rivali del Padova), dovesse centrare la storica promozione in Serie A sarebbe il coronamento di un percorso iniziato da tempo e della programmazione. Paese di novemila anime, per Cittadella quelli di quest’anno sono i quinti playoff consecutivi ai quali arrivano i granata. Addirittura due anni fa quando, da settimi in classifica, arrivarono a giocarsi la Serie A contro l’Hellas Verona, vincendo 2-0 all’andata rimontati dal 3-0 del ritorno al Bentegodi. La serietà del Cittadella è rappresentata da famiglia, quella dei Gabrielli. Papà Angelo ha lasciato da un anno tutto in mano al figlio Andrea che sta percorrendo la stessa strada. Fatta di buon senso, come il ds Marchetti, ad esempio. Marchetti è a Cittadella da vent’anni e a lui si devono tante scoperte: Cristian Kouamé, Daniele Baselli, Manolo Gabbiadini e Cristiano Biraghi, ma anche Massimiliano Busellato, Davide Diaw, Antimo Iunco, Riccardo Meggiorini e Matteo Ardemagni.