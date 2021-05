Cittadella mai in A, il Venezia ci riprova 20 anni dopo: derby veneto in finale playoff

Il Venezia ha eliminato il Lecce, mentre Venturato è riuscito a volare per l'ennesima volta in finale playoff con il suo Cittadella.

Sarà un derby veneto tra Venezia e Cittadella a decidere la terza promossa in serie A, con Empoli e Salernitana. Il Venezia è stata la prima a qualificarsi per la finale dei playoff di serie B. Dopo aver vinto 1-0 in casa nell'andata della semifinale, la formazione lagunare ha pareggiato 1-1 nel match di ritorno a Lecce.