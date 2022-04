Como: autobus gratis ai tifosi per il derby contro il Monza

Como-Monza, la partita e tutto ciò che gira attorno...

Domani anche il Como, così come tutte le altre società di B, darà vita a una raccolta di viveri e beni di prima necessità a favore della popolazione ucraina. Ci saranno tre punti di raccolta fuori dallo stadio, in corrispondenza degli ingressi di tribuna, curva e distinti. La raccolta è effettuata in collaborazione con i volontari della Croce Rossa.

Sempre domani partirà l’iniziativa, in collaborazione con Asf, degli autobus gratuiti nelle due ore precedenti e nelle due ore successive alla partita per chi è in possesso di abbonamento o biglietto dello stadio. Come conferma Laprovinciadicomo.it, sono interessate nello specifico dodici linee urbane, che dalle zone periferiche arrivano in centro città.