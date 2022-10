Como-Perugia, strade bloccate dagli ultras

I facinorosi umbri hanno cominciato a lanciare petardi e fumogeni in mezzo alla strada ed alcuni hanno tentato il contatto con la tifoseria lariana che era intenta nell'uscita dallo stadio. Gli avvenimenti hanno letteralmente mandato in tilt il traffico cittadino ma l'intervento tempestivo delle forze dell'ordine è riuscito a placare gli animi e a far rientrare l'allarme, come conferma il Corriere dell'Umbria.