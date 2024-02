Cosenza, lettera dall’Albania: “Voglio vedere il derby col Catanzaro con mio figlio”

Il bimbo però può entrare allo stadio solo con il biglietto Lupacchiotto che può esser fatto soltanto in presenza. Ma lui è appunto in Albania...come si fa?

Ecco la lettera del super tifoso del Lupi cosentini riportata da Tifocosenza.it: "Egregio presidente, spero che riesca a leggere: chi la scrive è un semplice tifoso che ha una malattia incurabile che si chiama Cosenza calcio! Per motivi lavorativi risiedo in Albania ma con tanti sacrifici riesco ad assistere almeno a una partita al mese del Cosenza.

Fin qui nulla di anormale, ma a breve ci sarà il derby ed essendo che arrivo la mattina e poi riparto le chiedo: come posso fare il biglietto? Lei dirà: su internet. Ma il problema è come posso fare il biglietto Lupacchiotto per mio figlio! Capisco che in molti hanno speculato, ma su questo fronte però un po’ di agevolazioni per chi lavora fuori Italia?