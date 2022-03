Cremonese post-derby, il giorno dopo è ancora più bello: ma adesso il Pisa vuole “riempire l’Arena”…

Le sfide non finiscono mai per la Cremonese che vola...

Il giornalista pisano Michele Bufalino: "Non ci sarà ancora la capienza al 100%, per la quale bisognerà aspettare fine marzo o i primi di aprile. Contro la Cremonese all’Arena però il calendario non offre più scuse con un orario e un giorno ideale per riempire l’Arena Garibaldi, per una partita che si giocherà di domenica alle 15.30. Con il ritorno della Curva Nord che è tornata a far sentire la sua voce, adesso tocca anche al resto della piazza farsi sentire. L’obiettivo dev’essere quello della bolgia, perché adesso si fa sul serio e perché, dopo 30 anni di nulla, questa squadra merita il più grande supporto possibile. I nerazzurri sono a un passo dalla vetta e mancano 10 partite. Non c’è altro di cui parlare, c’è solo da tifare. Riempiamo l’Arena".