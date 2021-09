Crotone, Modesto si tiene il punto del derby: “Potevamo fare di più, ma va bene così…”

Derby della Magna Grecia, equilibrio anche nelle dichiarazioni

“E’ stato un derby difficile per entrambe le squadre, – commenta -. Nel nostro momento migliore abbiamo preso gol, per il resto altri tiri in porta non ne ricordo. Abbiamo preso un punto, peccato perchè potevano fare qualcosa in più. E’ stato un derby molto intenso e combattuto, noi possiamo migliorare tanto in molte situazioni. Ma ai ragazzi non posso davvero rimproverare nulla perchè avevo chiesto equilibrio e questo oggi l’ho visto. Ad esempio abbiamo evitato le ripartenze che ci erano costate care nelle precedenti partite. E questo è un aspetto che mi fa ben sperare, lavorare e migliorarsi tutti i giorni”. La reazione della squadra al gol avversario “La risposta dei ragazzi è stata importante, Loro erano consapevoli che stavano facendo bene, i gol si possono prendere in ogni circostanza ma bisogna essere bravi a reagire. Bastava soltanto avere l’attenzione avuta durante l’arco del primo tempo. Ma comunque è stato un bel derby”.