Da Radu a Jungdal: arrivano sempre da Milano i nuovi portieri della Cremonese

Passato al Milan nel luglio 2019, Andreas ha difeso la porta della formazione Primavera rossonera entrando anche a far parte della rosa della prima squadra. Nell’ultima stagione è stato trasferito in prestito agli austriaci del Rheindorf Altach dove ha giocato 6 partite nella massima serie. Punto fisso delle nazionali giovanili danesi, vanta presenze in Under 17, Under 18, Under 20 e Under 21.