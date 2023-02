Derby a Perugia, stop dell’Osservatorio: “Non vendete i biglietti in provincia di Terni”

L'Osservatorio nazionale sulle manifestazione sportive sospende la vendita dei biglietti ai tifosi della Ternana in vista della partita col Perugia.

L'Organismo del Ministero dell'interno è stato chiaro: “per l'incontro di calcio Perugia -Ternana in programma il prossimo 18 febbraio 2023 l'Osservatorio sospende il giudizio al fine di approfondire l'analisi ai rischio connesso alla gara e nel contempo fino all'assunzione di determinazione in merito.

Ma i tifosi si sono già attivati per organizzare la trasferta allo stadio “Curi”

La Lega Nazionale Serie B è stata ufficialmente invitata a comunicare al Perugia di non far avviare la vendita dei biglietti ai residenti della provincia di Terni”.

Bisognerà dunque attendere per sapere cosa deciderà l’Osservatorio e di conseguenza se la vendita dei biglietti potrà prendere via oppure no.