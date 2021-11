Derby al Marulla: la Reggina si blinda, il Cosenza non vince in casa da 25 anni

Reggina, allenamenti blindati fino al derby. Aglietti chiude le porte del centro sportivo Sant’Agata nei tre giorni che precederanno la partita del San Vito Marulla a Cosenza.

Sono 8 i precedenti in Serie B tra Cosenza e Reggina, che tornano ad affrontarsi venerdì 5 novembre alle 20.30. Il bilancio dice due vittorie per la Reggina, 4 pareggi e due successi per il Cosenza, con l’ultima vittoria datata 23 marzo 1996. L’ultimo successo amaranto al San Vito risale invece al 2001, era il 30 settembre. Oggi la Reggina (i suoi tifosi nella foto di Pasquale Minniti) è quinta in classifica con 19 punti, mentre il Cosenza padrone di ccasa è quattordicesimo a quota 14.