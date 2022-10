Derby da capolista per Inzaghi: allo stadio anche Nick Amoruso e il capo dei cadetti Balata

"Il Cosenza all’inizio è stato sottovalutato, ma ha un ottimo allenatore come Dionigi e anche un bravo ds che conosco. Ovviamente non pensavamo di arrivare al derby da primi della classe. Questa chance ce la siamo meritata. Fino ad oggi abbiamo fatto qualcosa di straordinario solo ed esclusivamente grazie alle nostre forze e so perfettamente il tipo di partita che andremo a fare", così l'allenatore della Reggina, Pippo Inzaghi, prima del derby odierno contro il Cosenza.