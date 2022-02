Derby col Cosenza, l’appello della curva del Crotone: “Non si viene allo stadio solo contro Milan e Inter…”

La Curva al resto della tifoseria crotonese: non vi chiama allo stadio la società, siamo noi...

Il Crotone rischia la retrocessione in Serie C e nell'immediata vigilia della partita importantissima contro il Cosenza che vanta qualche punto in più, ecco il messaggio scritto dalla Curva Sud Crotone e rivolto a tutti i crotonesi, tifosi e amanti di questi colori: “Quanto è bella la Serie A, li vedi la Juve, il Milan, l’Inter, il Napoli, ecc… Oggi invece si sentono frasi come: “‘Chi n’am vidir? Sa squadra i mort?’ Peró, riflettendoci su per un attimo, chissà quante persone che vivono lontano dalla loro amata Città farebbero carte false per sostenere quella maglia”.

L'appello prosegue: "Quanta gente che non può esserci chissà cosa darebbe per vivere questi momenti difficili in prima persona, su quei gradoni. Abbiamo vissuto momenti belli e momenti brutti, sicuramente la squadra ad oggi non merita di vestire questa maglia, sicuramente la Società ha sbagliato più di qualcosa, ma noi cosa stiamo facendo?! Davvero non riusciamo a riempire lo Scida? Davvero non riusciamo a trasmettere a chi ci rappresenta in campo un po’ di passione, la nostra gloriosa passione, quella che è stata trasmessa anche a noi ragazzi anni fa, e che stiamo cercando ci trasmettere ancora ai ragazzi che occupano quella curva. Noi abbiamo bisogno di voi: crotonesi, siete chiamati a raccolta dalla Sud, quella Curva che ognuno di voi dovrebbe sentirsi sua. Crotonesi, non è la Società, non è la squadra e non è Il Mister ad avere bisogno, siamo noi! Noi ragazzi della Curva abbiamo bisogno di voi!!! per la nostra storia, per la nostra terra e per la nostra maglia storica! Ci vediamo nella Sud !!!”.