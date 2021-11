Derby con il Como, biglietti in vendita per monzesi e brianzoli: “Partita da vincere”

Il lungo avvicinamento alla sfida fra brianzoli e lariani

Alla mezzanotte di giovedì 11 novembre, si è conclusa in casa Monza la fase di vendita dei biglietti per il derby Monza-Como di domenica 21 novembre riservata solo agli abbonati della stagione 19/20. In questo weekend è in corso la fase di vendita riservata solo ai residenti della provincia di Monza e Brianza. La fase di vendita libera inizierà lunedì 15 novembre e si protrarrà fino a domenica 21 novembre.