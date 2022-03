Derby d’alta classifica per la A: Zini stracolmo, Braida supera Inzaghi sul filo di lana

Derby ad alta intensità. Ottimo calcio da parte dei grigiorossi di Pecchia (e del direttore Ariedo Braida), calcio pratico e reattivo da parte delle rondinelle di Inzaghi. Gol vincente di Di Carmine che non segnava dal 18 dicembre.

Per Andrea Cistana, giocatore del Brescia nato a Brescia, è stata una doppia soddisfazione portare in vantaggio le rondinelle, sia sul piano del campanile che su quello sportivo. Ma l'1-0 a favore della squadra di Pippo Inzaghi è durato solo 8 minuti, perché al 31esimo minuto del primo tempo è arrivato il pareggio di Gianluca Gaetano, nazionale Under 20 in prestito alla Cremonese dal Napoli.