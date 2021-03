Derby dell’Adige e delle griffe: il Vicenza-Diesel batte il Chievo e insegue il Verona-Manila Grace

Chievo-Vicenza 1-2, l'esperienza di Lanzafame e Rigoni pesa molto a favore dei biancorossi

Nel finale la rumba degli esterni Canotto e Di Gaudio non basta al Chievo per andare oltre l’1-2, rigore procurato da Di Gaudio, steso da Valentini. L’altra parte di Verona è lontana dall’Hellas, per anni era stata davanti, in classifica o per categoria, addirittura anche di quasi 3, serie A contro playout in serie C1. Il patron Renzo Rosso insegue la serie A, con il Lanerossi Vicenza, la fusione con il Bassano dà soddisfazione alla Diesel, marchio di abbigliamento giovanile che vuole rivaleggiare con il vicino Verona, del carpigiano Maurizio Setti, noto per la firma Manila Grace.