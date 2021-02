Derby dell’Oglio, Cellino come Rozzi: presidente in panchina dopo l’espulsione del tecnico

Una grande Cremonese sbanca con merito il Rigamonti di Brescia, una doppietta di Ciofani rimonta il gol di Ayé, finisce 2-1 per i grigiorossi

Il Brescia va in vantaggio ma perde...partita e allenatore. Proprio per questo il presidente del Brescia Cellino è sceso dalla tribuna davanti alla panchina, proprio al momento dell’espulsione di Clotet, il tecnico spagnolo. Il presidente dell’Ascoli Costantino Rozzi aveva l’abitudine di andare in panca, ma dall’inizio. Nel derby Brescia-Cremonese 1-2 è toccato a Gastaldello andare verso la tribuna, durante una pausa, a raccogliere le informazioni di Clotet.